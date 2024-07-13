Erdoğan'ın Esad'a 'dargınlığı bitirelim' çağrısına Suriye'den yanıt! 

13 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'de ve zirve dönüşü uçakta gazetecilere, Suriye lideri Beşar Esad'la 'barış' sürecine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Erdoğan buradaki açıklamasında, "Biz Suriye’de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak." diyerek Suriye ile yeni dönemin işaretlerini vermişti.

SURİYE'DEN CEVAP GELDİ

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine" ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Suriye'nin halklar ile hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında her zaman net bir ayrım yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin devletlerin çıkarlarının çatışma ya da düşmanlığa değil, sağlıklı ilişkilere dayandığına inandığı belirtildi. Bu doğrultuda, Suriye'nin ilişkileri iyileştirmek amacıyla yapılan çeşitli girişimlere olumlu yaklaştığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Suriye Arap Cumhuriyeti her zaman bir yanda halklar, diğer yanda Suriye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yaptığını, bunun da olgu ve olaylarla kanıtlandığını hatırlatmak ister.

Suriye Arap Cumhuriyeti her zaman devletlerin çıkarlarının çatışma ya da düşmanlığa değil, aralarındaki sağlıklı ilişkilere dayandığına inanmıştır. Bu temelde Suriye, durumu iyileştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşmaya istekli olmuştur.

Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri ele almış ve bu girişimlerin sonucunun medyatik bir hedef değil, mevcut gerçeklere ve iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen belirli ilkelere dayalı, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, güvenlik ve istikrarlarını tehdit eden ve iki ülke ve halkların ortak çıkarlarına hizmet eden her şeye karşı koyan amaca yönelik bir yol olduğuna inanmaktadır.

"NORMALE DÖNÜLMESİ İÇİN 2011 ÖNCESİNE DÖNÜLMELİDİR"

Suriye Arap Cumhuriyeti, bu yöndeki her türlü girişimin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi ve en önemlisi de Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan güçlerin çekilmesi ve sadece Suriye'nin değil Türkiye'nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadele edilmesi gibi arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmek için samimi çaba sarf eden kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır."