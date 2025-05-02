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Erdoğan'ın İtalya ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti! 'Meloni, Avrupa savunması kapılarını açıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başındaki İtalya ziyareti dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanırken, bu durum Yunanistan'ı rahatsız etti. Ülke basınında yer alan haberlerde, zirvenin Erdoğan’ın “tartışmasız başarısı” olduğu bildirilirken, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” yorumları yapıldı.

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KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti konuşulmaya devam ediyor. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan iki isim, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettikleri Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

11 ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI ÖN PLANDA

Yunan basınında yer verilen haberlere göre, zirvenin sonuçları Atina’da tepki topladı.

Öte yandan, haberlerde, iki ülke arasında 11 alanda iş birliği anlaşmasının imzalanmasına ve iki liderin açıklamalarına geniş yer verildi.

Erdoğan'ın İtalya ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti! 'Meloni, Avrupa savunması kapılarını açıyor'

İTALYA, MELONI VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE SERT ELEŞTİRİ

Yunan medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyaretinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğinin altı çizildi.

İtalya, Meloni ve Avrupa Birliği ise eleştirilerin odağı oldu.

Erdoğan'ın İtalya ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti! 'Meloni, Avrupa savunması kapılarını açıyor'

"TARTIŞMASIZ BAŞARI" YORUMU

Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından Skai’de, zirvenin Erdoğan’ın “tartışmasız başarısı” olduğu şeklinde yorumlandı.

Gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken başlığı ise Kathimerini gazetesi attı.

Gazete haberi, “Daha yakın iş birliği için Erdoğan-Meloni flörtü” başlığıyla verdi.

"MELONI, ERDOĞAN'A AVRUPA SAVUNMASI KAPILARINI AÇIYOR"

Haber sitesi Proto Thema ise şu yorumlarda bulundu:

Yayımlanan ortak bildiri tamamen Türk yanlısı. İtalya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Türkiye’nin görüşünü sahipleniyor. Bildiride, Kıbrıs için de tek kelime yok.

İdisis haber sitesi de, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” ifadelerine yer verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYA - TÜRKİYE ARASINDA KAÇ ANLAŞMA İMZALANDI?
İki ülke arasında 11 alanda iş birliği anlaşmasının imzalanmasına ve iki liderin açıklamalarına geniş yer verildi.
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