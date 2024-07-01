Erdoğan'ın 'Sayın Esad' çıkışının ardından Türkiye ve Suriye normalleşmesinde yeni gelişme

01 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:04

Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorusu üzerine yaptığı 'Sayın Esad' çıkışının ardından Suriye basını, iki ülke yetkililerin görüşeceğini öne sürdü.

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesi, Suriyeli ve Türk yetkililerin, 12 yıldır kesik olan diplomatik ilişkilerin yeniden inşası için Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşeceklerini yazdı.

''TÜRKİYE TALEPTE BULUNDU''

Suriyeli kaynaklara dayandırılan haberde, uzun süredir askıda olan görüşmelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin talepte bulunduğu belirtildi. Kaynaklara göre Türkiye, Rusya ve Irak'la temasa geçerek, Suriye ile üçüncü tarafların yer almadığı basına kapalı bir toplantı ayarlanmasını istedi.

El Vatan, Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşmanın Suudi Arabistan dahil Arap ülkelerinden, Rusya, Çin ve İran'dan da büyük destek gördüğü değerlendirmesini aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'SAYIN ESAD' ÇIKIŞI

Öte yandan Esad'ın "Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve garanti edecek Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlatılarak "Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad’la biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur."