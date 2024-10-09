Erkek arkadaşını valizde boğdu! Savunması kan dondurdu

09 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:53

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Sarah Boone, erkek arkadaşı Jorge Torres Jr'ı valizin içinde boğarak öldürmekle suçlanıyor. Olay gününe ait videolardan elde edilen ses kayıtlarında Boone'un sevgilisine karşı kendini savunma şekli ise kan dondurdu.

ABD'nin Florida​ eyaletinde 46 yaşındaki Sarah Boone, erkek arkadaşının evinde alkollü saklambaç oynarken valizin içine girdiğini ve orda uyuyakaldığını ileri sürdü.

Boone'un cep telefonunu inceleyen yetkililer, olay günü çektiği video kayıtlarında erkek arkadaşının girdiği valizi kasıtlı olarak kapattığı ve yardım isteklerine kayıtsız kaldığını fark etti.

Videolarda erkek arkadaşının "nefes alamıyorum" dediği ve yardım istediği anlaşılırken, Boone'un bu duruma kahkaha atarak karşılık verdiği görüldü.

"HEPSİ SENİN SUÇUN"

Boone'un "Bana yaptığın her şey için bunu hak ediyorsun. Beni aldattığında ben de nefes alamamıştım. Hepsi senin suçun. Şimdi defol git" dediği duyuldu.

Cep telefonunda bulunan videoların ardından ikinci derece cinayetle suçlanan kadın, çıkarıldığı mahkemede Torres'in valizden kolayca çıkabileceği varsayımıyla uyuyakaldığını ve sabah uyanıp valizin fermuarını açtığında Torres'i hareketsiz bulduğunu ifade etti.

Boone'un 14 Ekim'de görülecek davada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.