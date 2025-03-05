Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Azerbaycan ile mutabakata vardığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan askerlerinin ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.05 sıralarında Zengezur'daki Gorus ilinin Hanazah yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı ifade edildi.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.