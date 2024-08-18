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Ermenistan askerleri Nahçıvan’daki mevzileri hedef aldı: Misilleme geldi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 23:51 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 00:01

Ermenistan, bölgede gerginlik çıkarmaya devam ediyor. Ermeni askerleri Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını paylaştı.

LEKETAG YERLEŞKESİ HEDEF ALINDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı aktarıldı.

Ermenistan askerleri Nahçıvan’daki mevzileri hedef aldı: Misilleme geldi! - 1. Resim

KARŞILIK VERİLDİ

Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

'SINIR'I AŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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