Ermenistan askerleri Nahçıvan’daki mevzileri hedef aldı: Misilleme geldi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 23:51 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 00:01
Ermenistan, bölgede gerginlik çıkarmaya devam ediyor. Ermeni askerleri Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, misilleme ateşi açıldığını duyurdu.
Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını paylaştı.
LEKETAG YERLEŞKESİ HEDEF ALINDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı aktarıldı.
KARŞILIK VERİLDİ
Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.
'SINIR'I AŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı