Ermenistan ateş açtı, Azerbaycan anında karşılık verdi

22 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:09

Ermenistan bölgede gerilimi yükseltecek bir adım daha attı.

MİSİLLEME YAPILDI

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 13.00'te Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesindeki mevzilere karşı yönde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ikinci kez ateş açıldı.

Bakanlık Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığını bildirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında ateş açmıştı.