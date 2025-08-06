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 | Selahattin Demirel

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi okuma listesini açıkladı: Erdoğan'ın kitabını kaçıncı sıraya koydu?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, okuyacağı bir sonraki kitabın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı olacağını açıkladı.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi okuma listesini açıkladı: Erdoğan'ın kitabını kaçıncı sıraya koydu?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 23:19

Ermenistan Başbakanı 'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle okuduğu ve okuyacağı kitaplar ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Hakobyan, bugün "Mel Robbins'in "The Let Them Theory" (Bırak Gitsinler Teorisi) adlı kitabını bitirdiğini belirterek son 2-3 yıl içerisinde, siyasetçilerin ya da siyaset çevresinden yazarların birçok kitabını okuduğunu yazdı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi okuma listesini açıkladı: Erdoğan'ın kitabını kaçıncı sıraya koydu?

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NIN KİTABINA BAŞLADI

Şu anda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "The Governance of China" (Çin'in Yönetimi) adlı kitabını okumaya başladığını belirten Hakobyan, bir sonraki okuyacağı kitabın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı olacağını açıkladı.

Hakobyan, daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Revoltion" (Devrim), Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun "Common Ground" (Ortak Zemin), ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın "Becoming - My Story" (Benim Hikayem) adlı siyasi çevrelerce kaleme alınan kitapları okuduğunu açıkladı.

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#nikol paşinyan
#Anna Hakobyan
#Kitap Okuma
#Siyasetçiler
#Siyasi Kitaplar
#Dünya
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