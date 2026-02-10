Menü Kapat
Ermenistan ile ABD'den 11 milyon dolarlık İHA anlaşması

ABD ile Ermenistan arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi ziyarette Ermenistan ile 11 milyon dolarlık insansız hava aracı ve nükleer işbirliği konusunda anlaştı.

Ermenistan ile ABD'den 11 milyon dolarlık İHA anlaşması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 05:45
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 05:45

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan ile görüştü. Görüşmenin ardından Vance ve Paşinyan, ortak basın toplantısı düzenledi. Barışın geçmişe odaklanan değil geleceğe odaklanan insanlar tarafından yapılacağını belirten Vance, "Başbakan Paşinyan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah oluşturuyoruz" dedi.

Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgeye tarihi değişiklikler getireceğini belirten Vance, "TRIPP Girişim Fonu'ndan da gururla bahsetmek isterim. TRIPP Fonu aracılığıyla Ermenistan'a büyük miktarda özel sermaye yönlendirilecek. Proje bölgede ticaret, transit ve enerji akışları için yeni fırsatlar oluşturacak ve Ermenistan ile komşu ülkeler arasında benzeri görülmemiş bağlantılar kuracak. Bu sadece Ermeni halkına refah getirmekle kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli barışa doğru önemli bir adım olacak. Birbirine bağlı ekonomiler ve enerji sektörleri oluşturulduğunda, bölgede sürdürülebilir barış sağlanır. TRIPP Girişim Fonu demiryolları, boru hatları ve birbirine bağlı altyapının inşası için özel sermaye akışını sağlayacak. Bu da bölgeye gerçekten refah getirecek ve Erivan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasının gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"İHA'LAR ERMENİSTAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN"

Ermenistan'a 11 milyon dolarlık V-BAT tipi gözetleme amaçlı İHA satışı için yeni bir savunma anlaşması olduğunu duyuran Vance, "İlk kez büyük bir askeri teknoloji satışı duyuruyoruz. 11 milyon dolarlık gözetleme amaçlı İHA teknolojisi. Bu İHA'lar Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacaktır. Bu, ABD için de savunma teknolojisi sektöründe yeni iş imkanları ve yatırımlar anlamına geliyor" dedi.

"SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEK"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Ermenistan ve ABD arasında askeri ve savunma işbirliği alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Bu, savunmamızı güçlendirmeye önemli bir katkı sağlayacak. ABD'nin yabancı ülkelere askeri teçhizat satışı programı çerçevesinde uygulanan bu anlaşmanın, gelecekteki iş birliğimizi genişletmek için sağlam bir temel oluşturacağını umuyorum" dedi.

Azerbaycan ile barış sürecine katkılarından ve 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen zirveyi organize etmesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkürlerini ifade eden Paşinyan, "Washington zirvesi sayesinde Ermenistan ve ABD arasındaki ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdık ve Başkan Trump'ın katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışı sağladık. Washington barış zirvesinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak bir mektupta Başkan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik ve bu ödüle layık olmasını çok umuyorum" dedi.

Basın toplantısında ayrıca ABD ve Ermenistan arasında nükleer enerji alanında barışçıl işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

#nikol paşinyan
#Abd Ermenistan Ilişkileri
#James David Vance
#Uluslararası Barış Ve Refah İçin Trump Rotası
#İha Satışı
