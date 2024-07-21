Ermenistan rahat durmuyor! Azerbaycan anında karşılık verdi
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:12
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, bir kez daha ateşkes ihlali yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından 21 Temmuz sabahı açıklamalarda bulunuldu.
Yapılan açıklamada, yerel saatle 22.10’da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.
KARŞILIK VERİLDİ
Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılık verdiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı