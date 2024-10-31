Ermenistan'dan 1915 olayları için şaşırtan çıkış geldi

31 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 19:22

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, "Sözde 1915 olayları" için tanınması ısrarında olmayacaklarını söyleyerek ezber bozan bir çıkış yaptı. Mirzoyan komşu ülkelerle ilişkileri düzenleme ve barış çağrısı yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan harita üzerinde anlaştı: Barış çok yakında

Azerbaycan ve Ermenistan harita üzerinde anlaştı: Barış çok yakında

Ermenistan​, Türkiye​ ile ilişkilerini düzeltmek için adım atmaya devam ediyor. 1915 olayları konusunda açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

1915 olayları için sözde "soykırım" olarak uluslararası tanınması için lobi yapan Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı bunun artık ilk öncelik olmadığını söyleyerek "tarihin trajik olaylarını araştırmayı", dış politika veya Dışişleri Bakanlığının öncelikleri arasına almanın gündemlerinde yer almadığını ifade etti.

"SINIR BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Bakan Mirzoyan, Ermenistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek arzusunda olduğunu, bu yıl Azerbaycan'la imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini hatırlatarak "Yakın gelecekte barış anlaşmasının bu (üzerinde mutabakat sağlanamayan) bir iki maddesi üzerinde de bir anlaşmaya varmayı başaracağımıza ve sonrasında anlaşmanın imzaya hazır hale geleceğine dair temkinli iyimserliğimi ifade etmeliyim." dedi.

Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi konusuna değinen Mirzoyan, bu kapsamda iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesiyle görevli komisyonların ortak çalışma yönetmeliğinin karşılıklı olarak imzalandığını, başlatılan sınır belirleme çalışmalarının 2025'te de devam edeceğini belirtti.