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 | Murat Makas

Ermenistan'dan Azerbaycan'a barış mesajı

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonrası bölgede yine gerilim yükseldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerginliğe dair açıklama yaptı. Paşinyan, barış için hazır olduklarını bildirdi.

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Ermenistan'dan Azerbaycan'a barış mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:38

Ermenistan'a bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Ermenistan'dan gerginliğe ilişkin açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı kabul edildi ve imzalanmayı bekliyor. Kabul edilen tasarının altına imzamı atmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ANLAŞMASI METNİNİN TÜM MADDELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı açıklamada, Ermenistan'la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını duyurmuştu. Bayramov, "Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu, anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ KONUSUNDA HAZIRLAR!

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağı tarih ve yer konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtilmişti.

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