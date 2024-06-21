Ermenistan'dan son dakika kararı! Filistin'i resmen tanıdı

21 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:11

İsrail yine sivilleri vurdu! Çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail yine sivilleri vurdu! Çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

Rus haber ajansı TASS'ın Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haber uluslararası kamuoyunda gündem oldu...

7 Ekim'den bu yana Filistin'de sivilleri katleden İsrail'e her geçen tepkiler artıyor. Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da olduğu birçok ülke Filistin devletini tanıma kararı almıştı.

Yeni bir hamle Ermenistan'dan geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alındığını duyurdu.

'EGEMENLİK VE HALKLARIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALILAR'

Yapılan açıklamada, "Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit eden Ermenistan Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni tanır." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'İ KİMLER DEVLET OLARAK TANIYOR?

Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinden 139'u Filistin Devleti'ni tanımış durumda. Bu, Filistin'in uluslararası alanda artan kabulünü yansıtan önemli bir tablo. Bundan sonra da Filistin Devleti’nin Batı nezdinde kabulünün artması bekleniyor.