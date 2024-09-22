Esad resmen imzaladı, Suriye'de genel af ilan edildi! 

22 Eylül 2024 20:32 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:35

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen suçlar için genel af duyurdu. Af kapsamına asker kaçakları da dâhil edilerek yurtiçinde 3 ay, yurtdışında ise 4 ay içinde teslim olma şartı getirildi. Bu süre zarfında teslim olanlar aftan yararlanabilecek.

Suriye'de 22 Eylül 2024'ten önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten daha ağır ama cinayetten hafif olan suçlar) ve bazı ihlaller için genel af duyuruldu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Devlet Başkanı Beşar Esad bu affı içeren bir kanun hükmünde kararname yayımladı.

4 AY İÇİNDE TESLİM OLMALARI BEKLENECEK

Kararname ile birlikte Askeri Ceza Kanunu'nda tanımlanan iç ve dış firar suçlarına verilen cezaların tamamen affedilmesini öngörüyor. Af, adaletten kaçanları kapsamayacak; bu kişilerin yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmaları gerekecek.

BÜYÜK SUÇLAR AF DIŞINDA!

Kararnamede "topluma ve devlete ciddi zarar veren bazı cünhalar", "rüşvet", "sahtecilik" ve "genel ahlaka aykırı bazı suçlar" affın dışında bırakıldı. Mal varlığına yönelik saldırı içeren suçlarda ise mağdurlar, kişisel hakları saklı kalmak kaydıyla tazminat talebinde bulunabilecek.

Esad, daha önce Ocak 2022'de de asker kaçakları için bir genel af ilan etmişti.