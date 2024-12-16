Esad, Rusya'ya 2 ton ağırlığında dolar taşımış! 6 yıl önceden kaçış hazırlığı başlamış

16 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:32

Esad rejiminin neredeyse 2 ton dövizi, hava yoluyla 100 dolar ve 500 euroluk banknotlar halinde Rusya'ya taşıdığı ortaya çıktı. Üstelik Esad paranın taşınmasını, rejimin devrileceğini önceden görür gibi 2018 yılında başlatmış!

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Suriye'nin devrik Beşar Esad'ın, ülkenin merkez bankasından çaldığı yaklaşık 250 milyon doları yıllar öncesinden Rusya'ya naklettiği ortaya çıktı. Transferlerin, o zamanki Suriyeli diktatörün askeri destek için Kremlin'e bağlı olduğu ve akrabalarının gizlice Rusya'dan varlık satın aldığı 2018-2019 döneminde gerçekleştiği belirlendi.

ÇALINAN PARANIN AĞIRLIĞI İKİ TON!

Financial Times'ta yer alan habere göre, döviz sıkıntısı çeken Esad rejiminin, 2018 ile 2019 yılları arasında yaptırım uygulanan Rus bankalarına yatırılmak üzere yaklaşık iki tonluk 100 dolar ve 500 avroluk banknotları Moskova'nın Vnukovo havaalanına uçakla taşıdığını gösteren kayıtlar bulundu. Heaberde Esad'ın çok önemli bir müttefiki olan ve iktidarını uzatmak için kendisine askeri destek sağlayan Rusya'nın, Batı yaptırımları Suriye'yi mali sistemden dışarı iterken Suriye'nin nakit parasının en önemli varış noktalarından biri haline geldiği yorumu yapıldı.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Geçmişte muhalefet figürleri ve Batılı hükümetler Esad rejimini Suriye'nin zenginliklerini yağmalamakla ve savaşı ve kendi zenginleşmesini finanse etmek için suç faaliyetlerine yönelmekle suçlamıştı. Rusya'ya nakit sevkiyatı, Suriye'nin Wagner Grubu paralı askerleri de dahil olmak üzere Kremlin'in askeri desteğine güvenmesiyle aynı zamana denk geldi.

AİLESİ MOSKOVA'DAN LÜKS MÜLKLER ALMIŞ

2019'dan 2021'e kadar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Esad'ın "kendi kârlarının ve Suriye'nin yasadışı kazançlarını güvence altına almak amacıyla" düzenli olarak ülke dışına para gönderdiği göz önüne alındığında transferlerin o kadar da şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Esad ve ailesinin Moskova başta olmak üzere Rusya'da satın aldığı gayrimenkulleri değerlendiren Schenker, "Rejim parasını yurtdışındaki güvenli bir limana getirmeli, böylece onu rejim ve yakın çevresi için iyi bir yaşam sağlamak amacıyla kullanabilmelidir" dedi.

RUSYA YAPTIRIMLARA ESAD İLE DİRENMİŞ

Suriye Kalkınma Programı'ndan kıdemli araştırmacı Eyad Hamid ise, "Rusya yıllardır Esad rejiminin mali durumu için bir sığınak olmuştur. Moskova'nın Esad'ın iktidara gelmesinden sonra Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için bir "merkez" haline geldi"

ifadelerini kullandı.

Rapora göre, Mart 2018'de Esad rejimi, Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında Rusya'ya toplu ABD ve euro banknot sevkiyatı gerçekleştirdi. Son olarak Mayıs 2019'da ise merkezi hükümet adına 10 milyon dolarlık banknotlar halinde 10 milyon dolar taşıyan bir uçak gönderildi.