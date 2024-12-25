Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor

25 Aralık 2024 09:55 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:17

Suriye'de bir devir kapandı. 61 yıllık Baas rejimi devrildi, 13 yıl kendi halkına zulmeden Esad ülkeden kaçıp mülteci konumuna düştü. Özgür Suriye'de yeni bir düzen kurulmaya başlandı. Aileler, 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda faaliyete geçen kafelerde kahve içmeye ve Şam’ı izlemeye başladı. Sosyal medyada gündem olan o kareler binlerce beğeni aldı...

Suriye'de yeni dönemin kapıları, 8 Aralık 2024 tarihinde aralandı. 27 Kasım'da harekete geçen muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini devirmeyi de başardı. Esad ile ailesinin Rusya'ya sığınmacı olarak kaçmasının ardından da Suriye'den gidenler, memleketlerine geri dönüyor. GERİ DÖNENLER KASYUN'A GİDİYOR Suriye'de geri dönen aileler, Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ı izleme imkanı buluyor. MEMLEKETLERİNE HASRET KALDILAR Uzun yıllardır memleketlerine hasret kalan aileler, Kasyun Dağı'nda yeniden açılmaya başlayan kafelerde oturuyor, kahvelerini yudumluyor. Şam'ı izleyen Suriyeli vatandaşlar, yeniden ülkelerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor. Sosyal medyada da Kasyun Dağı'na ilişkin binlerce paylaşım yapıyor. Türkiye'den giden gazeteciler de dahil olmak üzere kahvesini alan, Kasyun Dağı'nda yudumlamadan dönmüyor. Özellikle yıllar önce anonim bir hesaptan atılan Kaysun Dağı ile ilgili tweet, paylaşım rekoru kırdı. HAKAN FİDAN DA KASYUN DAĞI'NDAYDI Geçtiğimiz günlerde Şam'a bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. İlgili Haberler Son dakika | Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara'dan çarpıcı sözler: Birleşme kararı aldık Suriye'ye sağlık alanında yardım: Memişoğlu ve Mahir Şara görüştü Suriyelilerin dönüşü o sektöre yaradı! Esnafın yüzü gülecek