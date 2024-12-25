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Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 09:55 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:17
Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam&#039;ı izliyor

Suriye'de bir devir kapandı. 61 yıllık Baas rejimi devrildi, 13 yıl kendi halkına zulmeden Esad ülkeden kaçıp mülteci konumuna düştü. Özgür Suriye'de yeni bir düzen kurulmaya başlandı. Aileler, 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda faaliyete geçen kafelerde kahve içmeye ve Şam’ı izlemeye başladı. Sosyal medyada gündem olan o kareler binlerce beğeni aldı...

Suriye'de yeni dönemin kapıları, 8 Aralık 2024 tarihinde aralandı. 27 Kasım'da harekete geçen muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini devirmeyi de başardı.

Esad ile ailesinin Rusya'ya sığınmacı olarak kaçmasının ardından da Suriye'den gidenler, memleketlerine geri dönüyor.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 1. Resim

GERİ DÖNENLER KASYUN'A GİDİYOR

Suriye'de geri dönen aileler, Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ı izleme imkanı buluyor.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 2. Resim

MEMLEKETLERİNE HASRET KALDILAR

Uzun yıllardır memleketlerine hasret kalan aileler, Kasyun Dağı'nda yeniden açılmaya başlayan kafelerde oturuyor, kahvelerini yudumluyor.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 3. Resim

Şam'ı izleyen Suriyeli vatandaşlar, yeniden ülkelerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 4. Resim

Sosyal medyada da Kasyun Dağı'na ilişkin binlerce paylaşım yapıyor.

Türkiye'den giden gazeteciler de dahil olmak üzere kahvesini alan, Kasyun Dağı'nda yudumlamadan dönmüyor.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 5. Resim

Özellikle yıllar önce anonim bir hesaptan atılan Kaysun Dağı ile ilgili tweet, paylaşım rekoru kırdı.

Esad sonrası huzurlu Suriye! Aileler 14 yıl sonra Kasyun Dağı’nda Şam'ı izliyor - 6. Resim

HAKAN FİDAN DA KASYUN DAĞI'NDAYDI

Geçtiğimiz günlerde Şam'a bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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