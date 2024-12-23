Esad'ın askerleri evleri harabeye dönüştürmekle kalmadı bir de bu evler üzerinden para kazanmaya kalktı

23 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:26

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkeye verilen büyük zarar gözler önüne serildi. Esad'ın savaş uçaklarının ve tanklarının harabeye dönüştürdüğü evler havadan görüntülenirken, Esad'ın askerlerinin de bu evlerin demirlerini söküp sattığı ortaya çıktı.

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin ve 13 yıllık savaşın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Esad rejiminin yıkılmasıyla beraber senelerce gerçekleşen katliamların iç yüzü, ülkede meydana gelen tahribat her geçen gün daha da görünür hale gelir oldu.

Suriye'de savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan ilçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.

''EVLERDEKİ DEMİRLERİ SÖKÜP SATTILAR''

İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, şunları anlattı:

''Esad bizlere çok zulüm etti. Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü. Demirleri hep sattılar. İnsanlar buraya dönecek ama bu inşaatı nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Allah'a şükür Esad şimdi gitti, mutluyuz.''