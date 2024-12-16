Esad'ın işkence merkezindeki Türkçe yazılar dikkat çekti! 'Cimbom GS', 'Canım memleketim 34 İstanbul'

16 Aralık 2024 14:22 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:43

Esad rejiminin korkunç sorgu merkezi olarak kullandığı ünlü "Filistin Şubesi" ilk kez görüntülendi. Tüyler ürperten binadaki yakılmış bazı evrak ve dosyalar objektiflere yansıdı. Hücre duvarında Türkçe yazılar olduğu görülürken meçhul kalemlerin duvara kazıdığı "Cimbom, GS" ve "Canım İstanbul" yazıları dikkat çekti.

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki Baas rejiminin korkunç kalıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak rejimin 50 yılı aşkın süredir işkence merkezi olarak kullandığı "Filistin Şubesi" olarak kullandığı sorgu binası objektiflere yansıdı. Başkent Şam​'da 1960'lı yıllarda inşa edilen "Filistin Şubesi", çöken Baas rejiminin en kötü gözaltı ve işkence merkezlerinden biri olarak nam saldı. Devrilen rejim, askeri istihbarata bağlı merkezin adına "Filistin" ibaresini koyarak bu merkezin imajını masumiyet çağrıştıran sözcükle perdelemeye çalıştı.

HALKIN KABUSU OLDU

Özellikle de "terör" suçlamasıyla bu merkezde tutulan on binlerce insan uzun süre korkunç işkencelere maruz kaldı. Esaret altında dış dünya ile ilişkileri tamamen kesilen insanların yaşadıkları, Filistin Şubesi'ni bir toplumsal korku unsuru haline getirdi. Halk arasında rejim korkusuyla insanlar birbirlerine "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diyerek uyarır oldu.

HAVASIZ, KARALIK VE SOĞUK

Suriye halkına dehşet veren ve insanlık dışı şartların hakim olduğu "Filistin Şubesi" Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi. Kayıtlarda çöken Esad rejiminin vahşetini yansıtan merkezdeki insanlık dışı şartlar objektiflere yansıdı. Mahkumların duvar yazılarında da "kabus" olarak nitelendirilen, merkezin alt katlarında insanların tutulduğu küçük hücreler ve koğuşlar bulunuyor. Havalandırmanın neredeyse hiç olmadığı bu bölmelerde insanların karanlıkta ve soğuk havada yerlerde dip dibe uyudukları anlaşılıyor.

UMUDUN ADI "CİMBOM" DA OLMUŞ

Diğer yandan özgürlükleri ellerinden alınan tutukluların, zeytin çekirdekleriyle yaşadıkları acıları ve umutlarını duvarlara çizdiği görüldü. Çekimlerde hücre duvarına kazınmış Türkçe "Cimbom GS" ve "Canım memleketim 34 İstanbul" yazıları ise dikkatlerden kaçmadı.

Arapça "Sana sığındık ya Ali", "Seni özledim", "Annem", "En zor ayrılık", "Allah'ım bizi kurtar", "Bu kabus yarın son bulacak" ve "İnsanlık ihanet, yalan ve zülüm" gibi sözler bu mekanda dehşetin resmini çizdi. Duvarlardaki ağaç, ev, bulut, gökyüzü, hapse düşen resimleri öne çıkan diğer detaylar oldu.

Bu arada 8 Aralık'ta Esad rejiminin çökmesiyle "Filistin Şubesi" yöneticileri, binayı terk ederken bazı evrakı da ateşe verdikleri belirlendi. AA ekibi, idari bölümlerde istiflenerek yakılmış bu evrak ve dosyaları görüntüledi.