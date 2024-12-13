Esed rejiminin zulmü Cuma hutbelerinde anlatıldı!

13 Aralık 2024 18:15 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 18:19

Suriye’de yaşanan devrim sonrası yıkılan Esed rejiminin zulmü bazı ülkelerde Cuma hutbelerinde anlatıldı. Lübnan ve Irak’ta cuma hutbelerinde Esed rejiminin yıllarca halka işkence ve zorbalık yaptığı anlatıldı…

Lübnan​ ve Irak​ Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) camilerde cuma hutbelerinde, Suriye’de çöken Esed rejiminin yıllarca halka işkence yaptığı belirtildi. Erbil'in en büyük camisi Celil Hayat’ın imamı Beşir Haddad, "Zalimler gafildir” dedi.

Erbil'in en büyük camisi Celil Hayat’ın imamı Beşir Haddad, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesine ilişkin cuma hutbesinde konuştu. Haddad, “Birkaç gün önce 54 yıllık Esed rejiminin yıkıldığını gördük. Bu rejim yıllarca o halkın sırtında işkence ve zorbalıkla sürdü. Allah zulme mühlet verir ama hiçbir şekilde ihmal etmez. Zalimler gafildir.” ifadelerini kullandı.

"TÜM ZALİMLERİN SONUCUDUR"

Zalimlerin nasıl tarihin çöplüğüne gömüldüklerinden hiçbir şekilde ibret almadıklarını belirten Haddad, “Bakınız nasıl bir saltanat ve güce sahiptiler. Rusya ve İran gibi güçlerin desteği vardı. Hepsi çekildiler. 11 günden daha az bir vakitte dağılıp gitti. Bu tüm zalimlerin sonudur.” diye konuştu.

Haddad, Suriye’de halkın hapishanelerde yaşadığı zulümlere dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Allah'ım o (Beşşar Esed) ve tüm zalimlerin yaptıklarını kabul etme. Bu nedenle Allah’ın azabından korksunlar ve ibret alsınlar. Allah Kur'an-ı Kerim’de Lut kavminin helak oluşuyla ilgili ayette ders alanlar için bir ibret, bir ders olduğunu söyler.”

Haddad, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze ve Filistinliler için de dua etti. Duhok’taki Hacı Ahmed Camisinde imam Hüseyin Kuvaşi de hutbede, şunları kaydetti:

“Zulmetme. Eğer Allah size bir keremde bulunmuşsa, yetkili olmuşsanız, tacir olmuşsanız, hoca olmuşsanız her ne olmuşsanız zulmetmeyin. Zulmün sonu kötüdür ve Allah’tan cevap verilir.”

“BU REJİM DALGA GEÇİYORDU”

Kuvaşi, “14 milyon Suriyelinin vatanlarından edilmesi, başka yerlerde sığınmacı olması ve ülke içinde kalanların da avare yaşamasını Allah kabul etmez. Halkın namusu, dini, kanı yetmediği gibi insanların aklıyla da dalga geçiyordu bu rejim.” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Camisi imamı Faruk Hoca ise, “Allah tüm zalimlere bir mühlet veriyor. Onların istikamete girmeleri için zaman tanıyor. Eğer bunu yapmazlarsa akıbetleri Esed’inkinden daha iyi olmaz.” dedi.

Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camii’nde ilk cuma namazı kılındı. Cami​ ve çevresini dolduran halk, "Suriye devrimi bayraklarıyla", ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.