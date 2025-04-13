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 | Suat Vilgen

Eşeklere kötü haber, eti çok sevildi! 1,4 milyar nüfuslu ülke ithalata başlıyor

Eşek eti tüketiminin her geçen gün arttığı Çin, Pakistan ile bu hayvana ait etlerin ticareti konusunda anlaştı. İki ülke sınırına ticari eşek yetiştirme çiftlikleri kurulacak.

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Eşeklere kötü haber, eti çok sevildi! 1,4 milyar nüfuslu ülke ithalata başlıyor
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:40

Hiindistan ile birlikte dünyanın dünyanın en kalabalık iki ülkesinden biri olan Çin'de eşek etine olan talep her geçen artıyor. Talebi karşılaşamakta zorlanan Çin hükümeti de bu doğrultuda Pakistan ile eşek eti ithalatı konusunda yeni bir ticari ortaklığa imza attı.

Eşeklere kötü haber, eti çok sevildi! 1,4 milyar nüfuslu ülke ithalata başlıyor

PAKİSTAN ANLAŞMADAN MEMNUN

Business Recorder'ın haberine göre, Çin Eşek Endüstrisi Başkan Yardımcısı Zaho Fei başkanlığındaki üst düzey bir Çin heyeti dün Pakistan Federal Bakanı Rana Tanveer Hussain ile bir araya gelerek eşek eti ticareti anlaşmasının detaylarını görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Hussain, anlaşma kapsamında Gwadar bölgesine Çin'e eşek etinin ticari ihracatını karşılamak üzere çiftliklere kuracaklarını belirtti. Bu çiftliklerin Pakistan'ın ihracatının artacağını belirten Bakan Hussain, "Gwadar'da ticari eşek yetiştirme ve işleme tesisleri kurma planları konusunda anlaşmaya vardık. Çin'e eşek eti ihraç etmek Pakistan'ın ihracatının büyümesine katkı sağlayacak" dedi.

Eşeklere kötü haber, eti çok sevildi! 1,4 milyar nüfuslu ülke ithalata başlıyor
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YEREL TÜRLER KORUNACAK

Hussain, eşek çiftliklerinin kurulmasına ancak tüm yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra izin verileceğini belirterek projenin ilerleyeceğini ancak yerel türlerin korunmasının sıkı düzenlemelerle sağlanacağını ifade etti.

Çin heyeti Başkanı Zaho Fei ise "Pakistan'ın eşek yetiştiriciliği için elverişli bir ortama sahip olduğunu" kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKESİ HANGİSİ?
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.
ETİKETLER
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#Dünya
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