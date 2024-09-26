Eşi benzeri görülmemiş hata! Onlarca mahkumu cezaevinden yanlışlıkla tahliye ettiler

26 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:39

İngiltere’de ülke genelindeki cezaevlerinden 37 mahkum yanlışlıkla erken tahliye edildi. Mahkumlardan 5’i ise henüz cezaevine geri dönmezken yaşanan bu olayın yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamına yanlışlıkla dahil edilmesinin neden olduğu açıklandı.

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Gözü dönmüş 5 mahkum firar etti! 'Ülkenin en tehlikelileri' için alarm verildi

Gözü dönmüş 5 mahkum firar etti! 'Ülkenin en tehlikelileri' için alarm verildi

İngiltere basınındaki haberlere göre, Adalet Bakanlığı​ kaynakları, hükümetin hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak için başlattığı erken tahliye programı kapsamında, 10 Eylül’de 37 mahkumun yanlışlıkla serbest bırakıldığını ifade etti.

Yaşanan karışıklığın ve hatanın, mahkumların yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamına yanlışlıkla dahil edilmesinin neden olduğu açıklandı.

"YENİDEN PARMAKLIKLAR ARDINA DÖNECEKLER

Yanlışlıkla tahliye edilen mahkumların, belirli suçlardan mahkum​ olanları serbest bırakmamayı hedefleyen muafiyetler kapsamında olmadığı ifade edildi. Bu yanlışlık sonucunda tahliye edilen 5 mahkumun henüz cezaevine geri dönmediği öğrenildi.

İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü, Sky News’e yaptığı açıklamada, tahliye edilen suçluların acilen gözetim altına alınması için polisle birlikte çalıştıklarını belirterek, “Mahkumiyet kararları geçerliliğini koruyor ve suçlular tahliye edildiklerinden bu yana izleniyor. Yakında yeniden parmaklıklar ardına dönecekler.” ifadelerine yer verdi.