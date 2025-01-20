Esir takasında son durum! İsrail 90 Filistinli esiri serbest bıraktı

20 Ocak 2025 02:41 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 03:24

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması uygulamaya girdi. Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı serbest bırakılmasının ardından İsrail de 90 Filistinliyi serbest bıraktı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Savaşın 471'inci gününde Gazze'de ateşkes TSİ ile 12.15'te resmen yürürlüğe girdi. İsrail basınından ve Al Arabiya'dan gelen son dakika haberlerine göre Kızılhaç komitesi İsrailli üç kadın rehineyi teslim aldıktan sonra IDF'e teslim etti.

Kassam Tugayları tarafından teslim edilen rehinelerin ardından Biden ilk açıklamayı yaptı, "Orta Doğu'da çok daha büyük bir savaş olmasını engelledik" dedi. İsrail de varılan ateşkes anlaşmasına göre TSI ile 02.30 sularında 90 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinli mahkumu taşıyan otobüsler Ofer Hapishanesi'nden Batı Şeria'ya doğru yola çıktı.

Serbest bırakılan Filistinli tutukluların listesi de açıklandı. En genci 15 yaşında.

YÜZLERCE KİŞİ YAKINLARINI BEKLEDİ

Batı Şeria'nın Beytunya beldesinde toplanan Filistinli aileler, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması çerçevesinde, Ofer Cezaevi'nden serbest bırakılacak yakınlarını bekledi.