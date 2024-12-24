Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada Clinton'ın durumunun iyi olduğunu ifade ederek, testler ve gözlem için hastanede müşahede altında olduğunu belirtti.
ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada eski başkanın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sözcü Urena, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini dile getirerek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" ifadelerine yer verdi.
Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede müşahede altında olduğunu belirtti.
6 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Bill Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.