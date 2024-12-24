Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:49

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada Clinton'ın durumunun iyi olduğunu ifade ederek, testler ve gözlem için hastanede müşahede altında olduğunu belirtti.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada eski başkanın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sözcü Urena, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini dile getirerek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" ifadelerine yer verdi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede müşahede altında olduğunu belirtti. 6 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Bill Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. İlgili Haberler Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva yoğun bakımda! Hastaneden açıklama geldi Hastalığının ardından hiç gitmediği ülkenin aksanıyla konuşmaya başladı hatta beden dili bile değişti