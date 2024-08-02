Eski ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Harris'i gölgesinde bıraktı! Topladıkları bağış miktarları dudak uçuklattı

02 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:49

Eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasının resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası için toplanan bağış miktarının temmuzda 138,7 milyon dolar (4 milyar 546 milyon 769 bin TL) olduğu, toplam rakamın ise 327 milyon dolara (10 milyar 852 milyon 508 bin TL) ulaştığı kaydedildi.

24 SAATTE 81 MİLYON DOLAR

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi ise 22 Temmuz'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar (2 milyar 687 milyon 936 bin TL) bağış yapıldığını duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

Öte yandan, Harris'in seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında ise toplanan bağış miktarının 200 milyon dolara (6 milyar 636 milyon 880 bin TL) ulaştığı açıklanmıştı.