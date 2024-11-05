Eski asker hayatının hatasını yaptı: Yasaklı bölgeden atladı, yere çakıldı

05 Kasım 2024 15:31 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:10

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yamaç paraşütçü Jose Lima, yasaklı bölgeden atlayış yaparak hayatının hatasını yaptı. Tecrübeli paraşütçünün yere çakıldığı anlar kameraya yansıdı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Pedra Bonita kayalıklarında, 49 yaşındaki paraşüt eğitmeni Jose Lima ölümcül bir hata yaptı. Eski asker olduğu öğrenilen Lima, yasaklı bölgeden atlayış yaptı, o anlar yanındaki kişiler tarafından kayda alındı. Görüntülerde Lima'nın ekipmanlarını kontrol ederken çevresinde toplanan kişiler görülüyor. Ardından ise Lima, paraşütü henüz tam açılmadan koşmaya başlıyor ve yamaçtan atladığı sırada yere doğru düşüyor.

RAMPAYI KULLANMADI, YASAK BÖLGEDEN ATLADI

Eski askeri paraşütçü Lima'nın cansız bedeni, yetkililere haber verilmesinden dört saat sonra bulundu. Rio de Janeiro Sivil Polisi, soruşturma kapsamında paraşüt ve ekipmanları incelemeye aldı.

São Conrado Yamaç Paraşütü Kulübü'nden bir eğitmen, sosyal medyada yaptığı açıklamada Lima'nın belirlenen atlayış rampasını kullanmadığını belirtti. "Pilot rampayı kullanmadı. Kendisini kimse tanımıyor ve teknik bilgisinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Seçtiği atlayış noktası kötü ve yasak bir bölge. Kulübümüzün olayla bir ilgisi yok" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Bruno Menescal, kazanın "başarısız" bir kalkış girişiminden kaynaklandığını belirtti ve şunları ekledi:

"Birçok şeyi sorgulayabilirsiniz, ama bu kişinin sporu tam olarak kavramadığı açık. Sonuç olarak 250 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.''