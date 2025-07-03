Eski Başkan Joe Biden'dan dikkat çeken 'Trump' açıklaması: Avrupalı liderler benden yardım istiyor

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Biden, bazı Avrupalı liderlerin Başkan Donald Trump konusunda kendisinden yardım istediğini söyledi.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dengeler değişti. Birçok ülke ile anlaşmaya düşen Trump'a dair eski Başkan Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD basınından Wall Street Journal'in haberine göre, Joe Biden, ABD merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği SHRM'nin düzenlediği konferansında konuştu ve Trump yönetimine değindi.

Eski Başkan Biden, kendi döneminde yapılan icraatlara ilişkin, "Ülkede değiştirdiğimi düşündüğüm ve fazlasıyla çaba harcadığım birçok şey süratle değişiyor." dedi.

''AVRUPA LİDERLERE TAVSİYELER VERİYORUM''

Kendi döneminde NATO'nun önemli ölçüde güçlendirildiğini savunan Biden, "Bazı Avrupalı liderler telefon edip meseleye dahil olmamı istiyor." ifadelerini kullandı.

Joe Biden, meseleye dahil olamayacağını ancak liderlere tavsiyeler verdiğini kaydetti.

Ayrıca Biden, "ABD'nin dünya sahnesinden çekilmesinin yol açacağı riskler" konusunda uyarılarda bulundu.