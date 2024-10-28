Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi: Saldırı anı ortaya çıktı

28 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:47

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırının Devlet Başkanı Luis Arce tarafından yapıldığı öne sürüldü. Luis Arce ise yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Eski Bolivya​ Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast​ düzenlendi. Morales ve şoförünün içinde bulunduğu araç röportaja gitmek için hareket ederken silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucu şoför yaralanırken Morales, aracının kurşunlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Morales'in lideri olduğu Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) tarafından yapılan açıklamada ise siyah kıyafetli şahıslar tarafından araca ateş açıldığı bildirildi.

Saldırının Devlet Başkanı Luis Arce tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Devlet Başkanı Luis Arce ise açıklamasında saldırıyı kınayarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

''ARABAMDA 14 KURŞUN DELİĞİ VAR''

"Aracımda 14 kurşun deliği var'' diyen Morales saldırının “ordu ve polisin ortak operasyonu” olduğunu iddia ederek, kurşunlardan kıl payı kurtulduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Bolivya Devleti'nin seçkin ajanları bugün beni öldürmeye çalıştı” dedi. Arce hükümetini suçlayan Morales, “Bu saldırı planlıydı, amaç Evo'yu öldürmekti” ifadelerini kullandı. Katıldığı bir radyo programında da saldırıya değinen Eski Devlet Başkanı Morales, iki aracın kendisini yolda durdurarak ateş açtığını söyledi. Morales, “Arce bu cinayetin emrini vermediyse İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ve Savunma Bakanı Edmundo Novillo ile bu olaya karışan polisleri görevden almalı ve yargılamalı” şeklinde konuştu.

Morales 2006-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ülkede 20 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle günlerce protestolar ve şiddet eylemleri yaşanırken 14 yıldır iktidarda bulunan Morales de istifa etmişti.