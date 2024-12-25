Eski dostundan Trump için şok sözler! Kovid 19'dan daha tehlikeli 

25 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:55

Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton, ABD'nin yeni başkanı için "Dış politikayı bilmiyor" Trump döneminde küresel bir kriz yaşanması çok muhtemel olduğunu söylerken Kovid 19 benzetmesi yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'a çıkma hazırlıkları yaparken ummadığı bir ismin sert eleştirilerine maruz kaldı. Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton, eski patronunun dış politikayı bilmediğini belirterek "Onun döneminde uluslararası bir kriz yaşanması çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR FELSEFESİ YOK"

2018'den 2019'a kadar Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Bolton, Guardian'a yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi başkanın "odaklanma eksikliği" yaşadığını ve kararlarını kişisel ilişkilere ve "ani parlamalara" dayandırdığını söylerken, "Hiçbir felsefesi yok, bizim anladığımız şekliyle siyaset yapmıyor, bir ulusal güvenlik stratejisi yok" dedi.

"ULUSLARARASI BİR KRİZ ÇOK MUHTEMEL"

Trump'ın siyasetinin övünmeden ibaret olduğunu belirten Bolton, "Dünya, yaşadığımız tek gerçek krizin kovid 19 salgını olduğu Trump'ın ilk döneminde olduğundan daha büyük tehlike altında. Trump'ın ikinci döneminde 19. yüzyıl tarzı bir uluslararası kriz riski çok daha muhtemel. Trump'ın tutarlı karar almaya odaklanamaması göz önüne alındığında, bunun nasıl yapılabileceği konusunda oldukça endişeliyim."

"BAŞKANLIK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Bolton, Trump'ın Çin'den Xi Jinping, Kuzey Kore'den Kim Jong Un ve Rusya'dan Vladimir Putin gibi otokratlarla olan kişisel ilişkilerine atfen, "45. başkan büyüleyici olabilir. Ancak geçen dönem başkanlık pozisyonu için yeterli değildi ve başkanların her gün aldığı ulusal güvenlik brifinglerini bariz bir şekilde göz ardı ediyor" dedi.

"PEK FAZLA OKUMUYOR"

ABD başkanlığı için gereken bilgi ve yeteneklerden bahseden Bolton, şunları söyledi: "Dış politika konusunda pek bir bilgisi yok. Pek fazla okumuyor. Zaman zaman gazete okuyor ama gazeteleri neredeyse hiç okumuyor çünkü onların önemli olmadığını düşünüyor. Önemli olanın masanın karşısındaki diğer kişinin gözünün içine bakıp anlaşma yapması olduğuna inanıyor. Entelektüel disiplin Trump'ın sözlüğünde yoktu."

Bolton, Trump'ın ilk döneminde Cumhuriyetçi başkanla aylarca süren anlaşmazlıkların ardından Eylül 2019'da görevini bırakmıştı.