Eski erkek arkadaşına çorba yaptı! 5 kişinin ölümüne neden oldu

01 Kasım 2024 14:28 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:55

Nijerya'nın Edo eyaletinde, eski erkek arkadaşından intikam almak isteyen bir kadın, hazırladığı çorbaya zehir kattı. Arkadaşlarının içeceğini hesaba katmayan kadın 5 kişinin ölümüne neden oldu. Gençlerin uzun süren sessizliği karşısında endişelen aile üyeleri odaya girdiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı.

Dünyanın en zehirli yılanı tarafından ısırıldı! Boynuna sarıp hastaneye gitti

Dünyanın en zehirli yılanı tarafından ısırıldı! Boynuna sarıp hastaneye gitti

Nijerya'nın Edo eyaletinde yaşanan trajik olayda, intikam için hazırlanan zehirli bir çorba 5 gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, eski erkek arkadaşından intikam almak isteyen genç bir kadın, hazırladığı acılı çorbaya zehir kattı. Olaydan habersiz olan genç adam, kendisine ikram edilen çorbayı arkadaşlarıyla da paylaştı. 4'ü erkek, biri kız olmak üzere 5 genç hayatını kaybetti.

Olay, gençlerin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine şüphelenen aile üyelerinin durumu kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gençlerden ikisinin kardeş olduğu, diğer üç kişinin ise arkadaşları olduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ailelerin çocuklarını cansız halde bulma anları yer alıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre ölüm nedeni olarak jeneratör dumanı ve gıda zehirlenmesi üzerinde duruluyor.

Olayın ardından zanlı kadın, Nijerya ordusu tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edo Eyaleti Polis Komutanlığı sözcüsü Moses Yamu, "Olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor. Ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Bölgede büyük üzüntüye neden olan olayın ayrıntıları, devam eden soruşturma ile netlik kazanacak.