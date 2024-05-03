Eski evden çıkan 100 yıllık zaman kapsülü! Tavandan sırlar döküldü

03 May 2024 10:41 - Güncelleme : 03 May 2024 11:02

Jesse Leitch, eski evine bakım yaptırmaya karar verdi ve bir müteahhitle anlaştı. Arazi araştırmacısı ve veri işleyicisi olan Leitch, müteahhitin yeni boruları döşemek için çalışma yaptığı sırada 'zaman kapsülü'nü keşfettiğini söyledi. İşçiler, banyonun tavanını yenilemek için harekete geçtiklerinde tavan arasından bir sürü eşya çıktı.

Fox News Digital'e başına gelenleri anlatan Leitch, sadece banyo tavanından değil mutfak tavanından da 1900'lerden kalma 12 parça eşya çıktığını söyledi.

Leitch bulduğu eşyalar hakkında, "Bir kutunun içinde değildi. Bir nevi ahşabın üzerinde duruyordu" dedi. Evi 1910'da inşa edilmiş olan adam, araştırmasına dayanarak, "Adresli bir müzik mağazasının kartviziti vardı. Buna baktım ve o yer 1907'de bu adresten taşınmış" dedi.

100 YILI AŞKIN EL YAZMASI NOTLAR

Eşyalar arasında 8 Kasım 1913 tarihinden kalma bir gazete de vardı. Ayrıca elle yazılmış birkaç mektup... "Gertrude" ile "Ruth" arasındaki yazışmalara dair Leitch, "Muhtemelen bir ergenden başka bir gence yazılmış bir not gibi görünüyor ve bu kasabadaki olası bir mezara atıfta bulunabildiğimiz bir isim ve soyisim dışında tüm adlardan bahsediyor." dedi. Mektupta ise şunların yazdığını söyledi:

"Merhaba Ruth. Ethel'in saçları elektrikli bukle makinesinde toplanmış halinin aynısı şimdi böyle görünüyor. Helen Stuart'ı hatırlıyor musun? O sana 'Merhaba' diyor, Anna da öyle. Profesörlerden herhangi biri görürse Ethel, onu müzeye koyacaklar."

Ayrıca bir zamanlar bir oyuncak bebek setine ait olduğuna inanılan küçük bir dökme demir tava ve bir zamanlar müzik kutusunun parçası olan bir parça da vardı.

EVİN GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRACAK

Leitch, bu küçük hazineleri keşfettikten sonra geçmişle yeni bir bağlantı bulduğunu ve kendine ait bir şeyler yapma konusunda ilham aldığını söyledi. Ayrıca kendi babasının hayatının çoğunu kasabada geçirdiğini ve her zaman bu yere bağlı olduğunu söyledi.

Leitch, "Sanırım zaman kapsülündeki eşyalardan birini ve diğerlerinin fotoğraflarını alıp başka bir yere gömmek ya da tavanı onardıklarında onu tekrar duvara asmak istiyorum. Belki kendi eşyalarımızdan bazılarını bırakabiliriz. Vinil plaklara koyduğumuz bazı müzikler yaptım. Bence bu, müziği geleceğe saklamanın iyi bir yolu olabilir." ifadelerine yer verdi.

Leitch, keşfedilen eşyalardan birkaçını evinde sergilemeyi planladığını söyledi. Ayrıca Grand Rapids Halk Müzesi'ne ulaşarak 100 yıllık eserlerden herhangi birinin alınmasıyla ilgilenip ilgilenmeyeceğine karar vermeyi planlıyor. Keşfi ona, kasabasının tarihine daha fazla bakma konusunda ilham verdi ve aynı zamanda evin geçmişini araştırıp bir zamanlar evin kime ait olduğunu bulmayı da umuyor.