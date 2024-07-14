Eski FBI ajanı tek tek inceledi! Mermi Trump'ın kulağını nasıl delip geçti

14 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:29

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde kulağından vuruldu. Dünyanın konuştuğu olayda, FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"MERMİ HIZLA İLERLİYOR"

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.

BÖYLE BİR AN MİLYONDA BİR YAKALANIR

Diğer önemli faktörün silahtan çıkan merminin hızı olduğunu belirten Harrigan, "Saldırgan AR-15 tipi yarı otomatik bir silah kullandıysa bu silahların mermileri genellikle 223 kalibre veya 5,56 milimetre olur. Mermi saniyede 3200 fit hızla seyahat eder." diye konuştu.

Harrigan, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında merminin havada süzülüşünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mills'in çektiği fotoğrafın, merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.