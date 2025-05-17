Eski FBI Direktörü Comey'den Trump'a suikast çağrısı! Gizli Servis harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısında bulunduğu ileri sürülen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Gizli Servis tarafından sorguya alındı. Suçlamaları reddeden Comey, "Her türlü şiddete karşıyım" derken, Trump, "Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir" şeklinde karşılık verdi.

Eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey sosyal medya hesabından "8647" rakamlarının yer aldığı deniz kabukları fotoğrafını paylaşmasından bir gün sonra cuma günü ABD Gizli Servisi tarafından sorguya çekildi.

Gözaltına alınmayan Comey'in sorgusu, kolluk kuvvetlerinin ABD'nin başkenti Washington DC'deki merkezinde yaklaşık 1 saat sürdü.

SUİKAST ÇAĞRISINDA BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Cumhuriyetçiler, Comey'in "8647" rakamlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısında bulunduğunu öne sürmüştü. Comey fotoğrafın yer aldığı paylaşıma, "Sahil yürüyüşümde gördüğüm harika deniz kabuğu oluşumu" notunu düşmüştü.

"86", ABD'de argo terimde "kurtulmak", "öldürmek" anlamında kullanılırken, Comey'in "47" ile Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunduğu ileri sürülmüştü. Comey fotoğrafın şiddete teşvik niteliğinde olduğu iddialarını reddederek, "Her türlü şiddete karşıyım" ifadelerini kullanmış, aynı gün söz konusu fotoğrafı kaldırmıştı. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis, perşembe günü olayı soruşturduklarını duyurmuştu.

"ÇOCUK BİLE NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİR"

Trump, dün Fox News'te yayınlanan röportajında, 2017'de FBI direktörlüğü görevinden aldığı Comey'nin kendisinin öldürülmesi çağrısında bulunduğunu söylemişti. Trump, "Bunun tam olarak ne anlama geldiğini biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Bu suikast anlamına gelir. Bunu yüksek sesle ve açıkça söylüyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Comey hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararın Başsavcı Pam Bondi'nin elinde olduğunu söylemişti.

"#8647" etiketi daha önce ve geçtiğimiz Mart ayında Trump'ı eleştiren ve görevden alınmasını isteyenler tarafından TikTok gibi sosyal medya platformlarında yer almıştı. Eski Başkan Barack Obama'nın FBI direktörlüğüne getirdiği Comey, 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump tarafından görevden alınmıştı.

Trump, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği miting sırasında uğradığı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.