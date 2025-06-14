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 | Berkay Alptekin

Eski Fenerbahçeli İran saldırısından nasibini aldı! Evi füzeyle vuruldu

İsrail'in dün 'Yükselen Aslan' isimli operasyonu sonrası İran intikam bayrağı çekerek misillemelere başlamıştı. Misilleme kapsamında İsrail'in birçok şehri füzelerin hedefi olmuştu. Gerçekleştirilen İran saldırısı sonrası Fenerbahçe'nin eski koçu Itoudis'in evi de isabet aldı. Itoudis'in o anda evde olmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Eski Fenerbahçeli İran saldırısından nasibini aldı! Evi füzeyle vuruldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 13:09

İsrail’in dün İran’a 'Yükselen Aslan' isimli operasyon kapsamında düzenlediği hava saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim bir kez daha arttı. İran ise yaşanan olaylar sonrası intikam bayrağını göndere çekerek misillemelere başladı.

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar tüm dünya tarafından diken üstünde seyredildi. Bir dönem Fenerbahçe Beko’da görev yapan Dimitris Itoudis'in evi de İran'ın bu saldırılarında vuruldu.

Eski Fenerbahçeli İran saldırısından nasibini aldı! Evi füzeyle vuruldu

KULÜBÜ OLAYI DOĞRULADI

İsrail’in saldırılarında pek çok üst düzey İranlı isim hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu siviller de hayatını kaybetti. İran’ın karşı saldırısında, İsrail’in pek çok kenti füzelerle vurulurken, füzelerin isabet ettiği bir binada Itoudis’in evi olduğu da kaydedildi.

Hapoel Tel Aviv kulübü, Itoudis hakkında açıklama yayımlayarak bu iddiayı doğruladı.

Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı.

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