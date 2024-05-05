Eski güzellik kraliçesine suikast! Yemek yediği restoranda öldürüldü

05 May 2024 09:48 - Güncelleme : 05 May 2024 10:00

Ülkenin en genç belediye başkanına suikast! Henüz 27 yaşındaydı

Ülkenin en genç belediye başkanına suikast! Henüz 27 yaşındaydı

Ekvador'un Quevedo şehrinde kan donduran bir suikast gerçekleştirildi. Eski bir güzellik kraliçesi olan Landy Parraga Goyburo yemek yediği esnada öldürüldü.

Sosyal medyayı aktif kullanan 23 yaşındaki genç kız, yemek yediği restoranı da Instagram hesabından paylaştı. Ardından restorana gelen suikastçiler, tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Restoranda yemek yediği sırada sağ uyluğundan vurulan genç kız hayatını kaybetti. Landy'nin geçmişte ilişki yaşadığı ve hapiste öldürülen bir kartel patronunun dul eşi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Aralık 2023'te Başsavcılık tarafından araştırılan büyük bir organize suç davası kapsamında kartel Leandro Norero ve Párraga'nın da adı geçmişti.