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05 May 2024 09:48 - Güncelleme : 05 May 2024 10:00

Eski güzellik kraliçesine suikast! Yemek yediği restoranda öldürüldü

Eski güzellik kraliçesi bir restoranda yemek yediği sırada suikasta uğradı. Ekvador'u sarsan olay için soruşturma başlatıldı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Eski güzellik kraliçesine suikast! Yemek yediği restoranda öldürüldü

Ekvador'un Quevedo şehrinde kan donduran bir suikast gerçekleştirildi. Eski bir güzellik kraliçesi olan Landy Parraga Goyburo yemek yediği esnada öldürüldü.

Sosyal medyayı aktif kullanan 23 yaşındaki genç kız, yemek yediği restoranı da Instagram hesabından paylaştı. Ardından restorana gelen suikastçiler, tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Eski güzellik kraliçesine suikast! Yemek yediği restoranda öldürüldü - 1. Resim

Restoranda yemek yediği sırada sağ uyluğundan vurulan genç kız hayatını kaybetti. Landy'nin geçmişte ilişki yaşadığı ve hapiste öldürülen bir kartel patronunun dul eşi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Eski güzellik kraliçesine suikast! Yemek yediği restoranda öldürüldü - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı. 

Aralık 2023'te Başsavcılık tarafından araştırılan büyük bir organize suç davası kapsamında kartel Leandro Norero ve Párraga'nın da adı geçmişti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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