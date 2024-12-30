Eski milli futbolcu Rusya - Ukrayna savaşında hayatını kaybetti! Ölüm haberinde büyük şüphe

30 Aralık 2024 07:09 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:29

Bir dönem Rusya A Milli Takım forması giyen eski futbolcu Aleksey Bugaev, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. 43 yaşındaki eski sporcunun ölüm haberini avukatı doğruladı. Ancak uyuşturucuda 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Bugaev'in ölüm haberi bazı kesimlerce şüpheli bulundu.

Eski Rus milli futbolcu Aleksey Bugaev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephede hayatını kaybetti. Haber, Bugaev'in uyuşturucu suçlarından dolayı yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

ŞARTLI TAHLİYEDEYKEN CEPHEYE GİTTİ

Bugaev'in avukatı Anton Smirnov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ölüm haberini doğrularken Bugaev'in babası Ivan Bugaev ise, "Ne yazık ki, Alexey'in ölüm haberi doğru. Nasıl oldu? Askeri operasyonlar sırasında nasıl ölür?" ifadelerini kullandı. Ancak ölüm haberinin Bugaev'in uyuşturucu kaçakçılığı teşebbüsü nedeniyle tutuklanıp 3 ay önce 9,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasından çok kısa bir süre sonra gelmesi kafalarda bazı soru işaretleri uyandırdı. Bugaev, mahkumiyet kararının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'na, şartlı tahliye başvurusu yapmış ve bu talep kabul görmüştü. Şartlı tahliyenin bitmesine kısa bir süre kala gelen ölüm haberini şüpheli hale getirdi.

CESEDİ DE ORTADA YOK!

Nitekim Bugaev'in ölümüne kanıt olacak cesedi de henüz ortada yok. Eski futbolcunun avukatı Anton Smirnov, devam eden çatışmalar nedeniyle Bugaev'in cesedini kurtarmanın zorluklarından yakınarak, "Şu anda, Alexey'in cesedini çıkarmanın bir yolu yok. Bölge hala çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

FUTBOLU BAĞIMLILIK YÜZÜNDEN BIRAKTI

Bugaev kariyeri boyunca gelecek vaat eden bir yetenek olarak görüldü. Mayıs 2001'de Torpedo Moskova​ için profesyonel kariyerine başladı ve kısa sürede sağlam bir defans oyuncusu olarak ünlendi. Ancak profesyonel hayatı alkol bağımlılığı ve daha sonra uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili kişisel mücadelelerle bozulmaya başlayınca işler kötüye gitmeye başladı. Bağımlılık sorunları teşhisi konulduktan ve emeklilik sonrası önemli mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldıktan sonra, Bugaev'in uyuşturucu ticaretine yöneldiği ve bunun da tutuklanmasına yol açtığı bildirildi.