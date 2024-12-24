Eski Mossad ajanlarından adeta itiraf yağdı: Onlara sahte bir dünya oluşturduk, bu 10 yıllık tuzak planıydı!

24 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:17

Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması olayına ilişkin 2 eski Mossad ajanı itiraflarda bulundu. Planın 10 yıl öncesine dayandığını anlatan ajanlar, ''Sahte bir dünya oluşturduk'' diyerek Hizbullah'ın cihazlar patlayana kadar hiçbir şekilde şüphelenmediğini söyledi.

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Lübnan​'da bombalı çağrı cihazlarıyla Hizbullah​'a saldırı düzenleyen İsrail'in 2 ajanı, bu planın aslında 10 yıllık olduğunu söyledi. Cihazların İsrail'de üretildiğini anlatan 2 eski Mossad​ ajanı, iki dalga halinde binlerce cihazın patlatılmasında tuzaklanmış İsrail yapımı telsizlerin payı olduğunu öne sürdü.

MOSSAD TAYVANLI ŞİRKETE HİSSETTİRMEDEN TUZAKLADI

CBS televizyonuna konuşan iki ajandan biri Michael, telsizleri çalıştıran pillerin içine patlayıcı gizlediğini, Hizbullah üyelerinin de cihazları göğsüne yakın taşıdığını söyledi. Ajan, 10 yıl önce Mossad bağlantılı sahte bir şirketten şüphe etmeden 'iyi bir fiyata' 16 binden fazla telsiz satın alındığını, 2 yıl önce de çağrı cihazları alımıyla operasyonun genişletildiğini anlattı.

Ajanlar, Mossad'ın o dönemde Hizbullah'ın Gold Apollo adlı bir Tayvan şirketinden çağrı cihazları satın aldığını tespit ettiğini, şirket fark etmeden tuzaklı cihazların üretildiğini ve bu cihazları bir şirketle paravanladıklarını söyledi.

''ACİL UYARI' İZLENİMİ VERDİK''

Ajanlar, cihazlara sadece üzerinde taşıyan kişiye zarar verecek kadar patlayıcı koyulduğunu öne sürdüler. Bir diğer ajan Gabriel ise "Minimum hasardan emin olmak için her şeyi birkaç kez test ediyoruz" dedi.

Eski ajanlar, cihazları patlatacak tetiklemenin dikkat çekmesi için "acil izlenimi doğuracak" bir zil sesi seçildiğini de söyledi. Ajan Gabriel, Mossad'ın internet reklamlarını da kullanarak Hizbullah'ı yönlendirdiğini reklamlar sayesinde satın almaya ittiğini söyledi.

''ONLARA SAHTE BİR DÜNYA OLUŞTURDUK''

Hizbullah'ın şüphesini hiçbir zaman üzerlerine çekmediklerini söyleyen ajanlar sahte bir dünya oluşturduklarını ise şu sözlerle anlattı:

"İsrail'e hiçbir şekilde bağlanamayan deniz aşırı şirketler oluşturma konusunda inanılmaz bir yeteneğimiz var. Satın aldıkları şeyi bizden aldıkları konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Truman Show gibi, sahne arkasında her şey bizim tarafımızdan kontrol ediliyordu. Sahte bir dünya oluşturduk. Senaryoyu biz yazdık, biz yönettik. Yapımcılar, aktörler bizdik ve dünya bizim sahnemizdi."

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. O dönem İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.

İSRAİL'İN TELSİZLERLE SALDIRISI

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili o dönem bir açıklama gelmedi.