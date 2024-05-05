Eski NBA oyuncusunun şüpheli ölümü! Açıklama yapılmıyor...

05 May 2024 09:46 - Güncelleme : 05 May 2024 09:49

2011 yılında Los Angeles Lakers formasıyla NBA'ye giriş yapan iki sezon geçirdikten sonra Philadelphia 76ers‘ın yolunu tutan Morris, 2015’e kadar Clippers, Grizzlies ve Nets formaları da giymişti...

Ardından 2019-20’de Rusya’nın Enisey ekibine gelen Morris, aynı sezon Gravelines forması da giydikten sonra profesyonel basketbol kariyeri sona erdi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR...

Yaklaşık 10 yıllık basketbol kariyerini geride bırakan Morris, 33 yaşında hayatını kaybetti. Morris'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.