Estonya Başbakanı Kallas'tan NATO müttefiklerine tehlikeli çağrı geldi

20 May 2024 17:13 - Güncelleme : 20 May 2024 17:25

Rusya ile ilgili çarpıcı istihbarat raporu yayınlandı! Geri dönüşü olmayan NATO planı

Rusya ile ilgili çarpıcı istihbarat raporu yayınlandı! Geri dönüşü olmayan NATO planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 2 yılı aşkın süredir devam ederken NATO gerginliği de her geçen gün artıyor. Fransa lideri Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisine Estonya'dan destek geldi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Financial Times'a yaptığı açıklamasında, 'halihazırda sahada asker eğiten Batılı ülkeler olduğunu' ve bunu kendi riskleri altında yaptıklarını söyledi.

''KORKULAR SAĞLAM TEMELLERE DAYANMIYOR''

Kallas, ''Eğer eğitim personeli Rus güçleri tarafından saldırıya uğrarsa, bu otomatik olarak NATO'nun 5. Maddesindeki karşılıklı savunma maddesini tetiklemez. Orada birileri zarar görürse, adamlarını gönderenlerin ‘Madde 5 bu’ diyeceklerini hayal bile edemiyorum. 'Rusya'yı bombalayalım' diyeceklerini sanmıyorum. Bu işler böyle yürümez. Otomatik değil. Dolayısıyla bu korkular sağlam temellere dayanmıyor'' dedi.

''HİÇBİR ŞEYİ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ''

Kallas, Estonya'nın Ukrayna'ya savaşmak üzere asker gönderme olasılığına dair “Bu kamuoyuna açık bir tartışma ama bence şu anda hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Ukraynalı askerlerin Avrupa'nın başka bir yerinde değil de kendi topraklarında eğitilmesine yardımcı olmanın gerilimi tırmandırıcı olmayacağını” savunan Kallas, “Rusya'nın propagandası tamamen NATO ile savaş halinde olmak üzerine kurulu, dolayısıyla bir bahaneye ihtiyaçları yok. Biz kendi tarafımızda ne yaparsak yapalım, eğer saldırmak isterlerse saldıracaklardır” dedi.

''MÜTTEFİKLERİN UKRAYNA HEDEFİ ORTAK DEĞİL''

Ukrayna'nın müttefiklerinin Ukrayna'da ortak bir hedefi paylaşmadığını, Estonya gibi bazılarının Ukrayna'nın zaferini istediğini, diğerlerinin ise kaybetmemesini istediğini söyleyen Kallas, şunları kaydetti:

“Ve eğer bir hedefiniz yoksa, stratejileriniz de yoktur. O hedefe nasıl ulaşacağınıza dair taktikleriniz yoktur. İşte benim endişelendiğim şey de bu. Bazıları 'Ukraynalılar kaybetmemeli' diyor. Diğerleri ise 'Ukrayna ve zafer için çalışmalıyız' diyor. Ve bu aynı şey değil.”