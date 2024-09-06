Estonya'dan kiralık cezaevi! İngiltere'de hapishaneler doldu taştı, ilginç çözüm masada

06 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:38

İngiltere'de hapishaneler doldu taştı. Doluluk oranları ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere hükümeti, Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralamayı düşünüyor.

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Baltık ülkesi Estonya'da suç oranının düşük olması İngiltere'nin işine yaradı. İngiltere ve Galler'de hüküm giymiş suçluların sayısı her geçen gün artınca hapishanelerde yer kalmadı. İngiliz hükümeti, düşük suç oranlarına sahip Estonya'yı gözüne kestirdi. İngiltere Adalet Bakanlığı, Estonya'da cezaevi kiralamayı düşünüyor.

Telegraph'ın haberinde, hükümet kaynaklarının hapishanelerdeki doluluk oranının ciddiyeti nedeniyle "tartışmalı çözümün masada olduğunu" belirttikleri aktarıldı.

CEZAEVİ ORTAKLIĞI

Estonya Adalet Bakanı Liisa Pakosta da Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Estonya başarılı uluslararası işbirliği geçmişine sahip ve böyle bir ortaklık birbirimizden faydalanmak ve öğrenmek için daha fazla fırsat oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı Angela Eagle, Sky News'te yaptığı açıklamada, hükümetin Estonya'da İngiliz mahkumlar için cezaevi kiralamayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu konu doğrudan benim sorumluluğum değil." diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Eagle, "Eminim ki meslektaşlarım, bir önceki hükümet tarafından ceza infaz kurumlarında, cezaevi hizmetlerinde ve genel olarak ceza adaleti sisteminde bırakıldığımız krizle başa çıkmak için her türlü eylemi değerlendiriyorlardır." ifadesini kullandı.

88 BİNDEN FAZLA MAHKUM VAR

İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, son dört hafta içinde binden fazla artarak 88 binin üzerine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.