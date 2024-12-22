Et yiyen bakteri alarmı! Ülkede vakalar arttı, uzmanlardan uyarı geldi

22 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:34

Et yiyen bakteri salgını Avustralya'yı alarma geçirdi. Son zamanlarda ülkede yaşanan vaka artışları nedeniyle uzmanlardan uyarılar geldi. Semptomların böcek ısırığıyla karıştırıldığını belirten uzmanlar özellikle 60 yaş üstü kişilerde görüldüğünü açıkladı.

Avustralya'nın Melbourne bölgesinde et yiyen bakteri salgını vakalarında yaşanan artış, ülkede alarm verilmesine neden oldu. Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. Et yiyen bakteri semptomlarının, böcek ısırığıyla karıştırabildiğini belirten uzmanlar, ''Lezyonlar genellikle yavaş büyüyor, ağrısız yumru veya yara şeklinde ortaya çıkıyor ve başlangıçta böcek ısırığıyla karıştırılabiliyor.'' uyarısında bulundular.

SADECE 5 GÜNDE 344 VAKA

Her yaştan insanın risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar, hastalığın en çok 60 yaş üstü kişilerde görüldüğünü belirtti. Sadece 5 günde 344 vaka bildirildiği açıklandı.

Salgın bölgesindeki insanlara bol ve hafif giysiler giymeleri, sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları ve kişisel böcek kovucu kullanmaları tavsiye edildi.

SİVRİSİNEKLER HASTALIĞI YAYIYOR

Öte yandan hastalık, Yeni Güney Galler'in Batemans Bay kasabasında salgın haline geldi. Bilim insanları ise keseli sıçanları analiz etmeye başladı. Keseli sıçanların ülser geliştirdiği biliniyor ve sivrisinekler hastalığın insanlara bulaşmasında rol oynuyor.