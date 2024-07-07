Et yiyen bakteriler burnunu yedi! Tedavisi görenleri şaşırttı

07 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:32

Serinlemek için gölete girdi, sonu oldu! Günlerce beynini canlı canlı yediler

Serinlemek için gölete girdi, sonu oldu! Günlerce beynini canlı canlı yediler

İngiltere'de yaşayan 60 yaşındaki Beatrice Johnson, et yiyen bir mikroba yakalandıktan sonra ölümden döndü.

Kent'teki Tunbridge Wells Hastanesi doktorları tarafından kendisine "septik şok" teşhisi konulan kadına, sevdikleriyle vedalaşması tavsiye edildi.

Kadının burnunun nekrotizan fasiit adı verilen, et yiyen bir bakteri tarafından deforme olduğu anlaşıldı.

Nekrotizan fasiit, hızla yayılan ve ölümcül olabilen nadir bir bakteriyel enfeksiyonu olarak biliniyor.

DOKTORLAR ÇOCUKLARIYLA VEDALAŞMASINI SÖYLEDİ

Hastaneye yatırılan kadına, endişeli doktorlar testler yaptılar ve ona sepsis teşhisi koydular. Bir enfeksiyona karşı hayatı tehdit eden bir tepki.

Daha sonra kan basıncı tehlikeli derecede düşük bir seviyeye düştüğünde septik şoka girdi. Taramalar böbreklerinin iflas etmeye başladığını ve diyalize girmesi gerektiğini ortaya koydu.

Beatrice yaşam destek ünitesine bağlandı ve doktorlar üç çocuğunu yanına çağırarak vedalaşmalarını istediler.

ÇAREYİ KABARTMA TOZUNDA BULDU

Yaşam destek ünitesine bağlandıktan sonra sağlık görevlileri, ciddi vakalarda diyalize alternatif olabilen ve daha çok kabartma tozu olarak bilinen "sodyum bikarbonat" kullanımını önerene kadar durumu kötüleşmeye devam etti.

Sodyum bikarbonat denemesinin ardından birkaç gün içinde Beatrice mucizevi bir şekilde iyileşti ve 1 hafta sonra komadan çıktı.

Yaşam destek ünitesinden çıkarılan kadın, "Bir gün içinde başka bir insan gibiydim. Etrafıma baktığımda vücudumdan çıkan bir sürü tüp gördüğümü hatırlıyorum. Sadece göz kırparak iletişim kurabiliyordum ama iyileştiğimi hissedebiliyordum" diye konuştu.