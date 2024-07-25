Etiyopya'daki toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500'ü bulabilir
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:00
Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 257'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 500'ü bulabileceği ifade edildi.
Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.
Ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği aktarıldı. Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.
Etiyopya Kızılhaç'ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı