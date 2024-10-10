Etkileyici keşif karşısında uzmanlardan 'tehlike' uyarısı: 40 bin G kuvvetinde zehirli olabilir!

10 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:41

Sidney'de Rodd Point'te bulunan kayalara vuran dev, diske benzeyen keşif bölge sakinlerini şaşırttı. Yetkililer, oldukça 'tehlikeli' olduğunu söyleyerek, uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sadece 3 dakikada 2 kilo acı sos yedi, eski rekorun tam 3 katı! Sonra olanlar ise herkesi şoke etti

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Sidney'in iç batısında bulunan Rodd Point'te yürüyüş yapan bir kadın, kayalarda ilginç iki cisimle karşılaştı. Ardından suda yüzen bir tane daha gördü. Pembe, kırmızı renklerde, dev, disk benzeri cisimlerin ne olduğunu anlayamayan kadın, fotoğraflarını çekti. Yetkililer, kadının karşısına çıkan ilginç nesnelerin bölgede olmasının çok doğal olduğunu, onların aslan yelesi denizanası​ olduğunu açıkladı. Fakat yetkililer, çiçek gibi açan denizanalarının oldukça 'tehlikeli' olduğu konusunda uyarıda bulundular.

40 BİN G KUVVETİNDE ZEHİR

Aslan yelesi denizanalarının dokunaçlarının herhangi bir canlıya değmesi durumunda acı verici yaraların ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, zehirli​ olduklarını belirtti. Dokunaçlarının 10 metreden uzun olabileceğini söyleyen deniz biyoloğu ve denizanası uzmanı Lisa-ann Gershwin, fotoğraflara dayanarak bu özel türün boyutunu tahmin edemediğini, bunun kesinlikle olgun bir yetişkin olduğunu ve muhtemelen geçen kıştan beri buralarda olduğunu söyledi.

Bu denizanalarının cilde 40 bin G kuvvetinde zehir enjekte ettiğini söyleyen Gershwin, bazen aslan yelesi denizanalarının yara izi oluşturmasa da acı verici olduğunu dile getirdi.

BU DENİZANALARINI SOPAYLA BİLE DÜRTMEYİN!

Öte yandan Gershwin, sahilde kıyıya vurmuş denizanalarıyla karşılaşıldığında onları yalnız bırakmaları konusunda uyardı. Gelgitler nedeniyle okyanusa geri sürüklenme ihtimali olan denizanalarının sopayla da dürtülmemesi gerektiğini söyleyen uzman, ardından o sopaya bir başkasının ya da bir hayvanın dokunabileceğini hatırlattı.