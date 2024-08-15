Etna Yanardağı 10 kilometreye yakın kül püskürttü! Yerleşim yerleri griye boyandı

15 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:06

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı yeniden volkanik hareketlilik gösterdi. Dün akşam lav ve kül püskürtmeye yeniden başlayan yanardağ, aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi.

Yerel basında yer alan haberlerde de Etna'nın püskürttüğü küllerin, yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

VOLKANİK PATLAMA HAVALİMANINI KAPATTI

Etna Yanardağı'nın yeniden lav ve kül püskürtmesi bölgedeki uçuşları da olumsuz etkiledi. Yanardağa yakın konumdaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, havaalanına önemli miktarda kül düşmesi nedeniyle pistin kullanılamaz hale geldiği ve bu nedenle hem inişlerin hem de kalkışların askıya alındığı ifade edildi.

Katanya varışlı uçaklar, bölgeye en yakın havalimanlarından Palermo'ya yönlendirildi.

Havalimanında altyapı koşulları düzeldiğinde uçuşların yeniden başlayacağı, 18.00'den sonra bunun mümkün olabileceği belirtildi.