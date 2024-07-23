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Etna Yanardağı yeniden patladı! Tüm operasyonlar durduruldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:38

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden patladı, tüm operasyonlar durduruldu. 

Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesiyle meydana gelen patlamaların ardından Catania Havaalanı’nda uçuşlar askıya alındı. 

Etna Yanardağı yeniden patladı! Tüm operasyonlar durduruldu - 1. Resim

Havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi.

Etna Yanardağı yeniden patladı! Tüm operasyonlar durduruldu - 2. Resim

Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00’dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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