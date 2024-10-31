Eurofighter Typhoon ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detay: F-22 Raptor'ları düşürdü

31 Ekim 2024 17:22 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:30

İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptıktan sonra tekrar konuşulmaya başlandı. Türkiye'nin de yakın zamanda envanterine katacağı Eurofighter ile ilgili yıllar sonra gerçek ortaya çıktı. Eurofighter Typhoon, ABD'ye ait bir F-22 Raptor Stealth savaş uçağını düşürdü.

Diyarbakır’a acil iniş​ yapan Eurofighter Typhoon​ savaş uçağıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. İngiltere’ye ait Eurofighter’ın teknik arıza dolayısıyla iniş yaptığı belirtildi. Acil iniş sonrası Türkiye’nin de envanterine katmasını planladığı Eurofighter’lar yeniden gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Avrupa yapımı savaş uçağının satın alınmasının yakın zamanda olumlu sonuçlanacağını açıkladı.

EUROFİGHTER, F-22'Yİ YENDİ

Eurofighter Typhoon savaş uçakları gündem olurken yıllar sonra ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. 2012'de Alman Eurofighter Typhoon'lar, Red Flag tatbikatları sırasında ABD Hava Kuvvetleri F-22 Raptor'larını alt ederek Raptor'ın hava üstünlüğü konusunda tartışma başlattı. Bu sahte hava muharebeleri, F-22'nin gizlilik ve görsel menzilin ötesindeki avantajlarını ortadan kaldırarak görsel menzil içinde gerçekleşti.

Raptor genellikle gizlilik ve durum farkındalığıyla öne çıksa da harici yakıt depoları nedeniyle tatbikatlarda çevikliği tehlikeye girdi ve bu da daha hafif Typhoon'a bir avantaj sağladı. Simüle edilmiş muharebe tatbikatları heyecan verici olsa da F-22 Raptor yıllar sonra ortaya çıkan gerçekle manevra ve gizlilik özellikleri tartışılmaya başlandı.

Nesil farklılıklarına rağmen, F-22 Raptor ve Eurofighter Typhoon'un aslında birçok ortak noktası var. Her ikisi de başlangıçta Soğuk Savaş'tan doğan hava üstünlüğü savaşçıları olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştı. Typhoon ilk olarak 1994'te göklere çıktı ve F-22 1997'de onu takip etti. Aynı şekilde, her iki savaşçı da nihayetinde 2000'lerin başında ve ortasında hizmete girdi. Typhoon 2003'te aktif göreve başladı ve Raptor bir kez daha 2005'te onu takip etti.

EUROFİGHTER TYPHOON İLE F-22 RAPTOR ARASINDAKİ FARKLAR

Ancak bu uçaklar hemen hemen aynı zamanda benzer kapasitelerde hizmet verecek şekilde tasarlanmış olmalarına rağmen görevlerini yerine getirme biçimleri bakımından önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

Raptor'ı yetenekli bir platform yapan tek şey gizlilik değil. Ayrıca, pilot için bilişsel yükü azaltırken aşırı derecede durumsal farkındalık sağlayan yüksek derecede sensör füzyonu ve gelişmiş aviyoniklere de sahiptir. Başka bir deyişle, F-22'nin yerleşik bilgisayarları pilotun uçağı çalıştırmaya daha az dikkat ve savaşa daha fazla dikkat vermesini sağlar.

Ayrıca, 4. nesil hava muharebesi tasarımı olarak kabul edilebilecek unsurları da içeriyor. İtme vektörü kontrolü, jet nozullarını inanılmaz akrobatik manevralar yapmak için gövdeden bağımsız olarak yönlendirme yeteneği, yüksek itme-ağırlık oranı ve dakikada 6.000 gibi inanılmaz bir hızla 480 mermi ateşleyebilen bir M61A2 20mm Gatling topu.

TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ EUROFİGHTER'IN BAZI ÖZELLİKLERİ

Aslında, Eurofighter tanıtım materyallerine göre; uçak, düşük radar profili ve güçlü gövde sağlamak için gelişmiş kompozit malzemelerle inşa edilmiştir. Uçağın yüzeyinin yalnızca %15'i metaldir ve bu da gizli operasyon ve radar tabanlı sistemlerden koruma sağlar.

F-22 dahil olmak üzere diğer birçok savaş uçağı gibi Typhoon da radar dönüşünü gizlemek için elektronik harp yeteneklerinden yararlanır. Raptor'dan farklı olarak Typhoon, onarım süresini en aza indirmek için 15 değiştirilebilir modülden bir araya getirilerek bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Typhoon'un Mauser BK27mm topu dakikada 1.000 veya 1.700 mermi ateşler ve gemide 150 mermi taşınır.