Euroleague hakemi Matej Boltauzer'dan 7600TL'lik hırsızlık! Suçüstü yakalandı

27 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:32

Uluslararası profesyonel basketbol turnuvası Euroleague'in tanınmış hakemi Matej Boltauzer, Partizan ile Monaco arasındaki basket maçı sonrası Sırbistan'ın Belgrad Havalimanı'nda bir hırsızlık olayına karıştı.

5 Aralık 2023 tarihinde yaşanan bu olay sonrasında Slovenyalı hakem, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Belgrad'da düzenlenen maçın ardından, Boltauzer'in havalimanının duty free mağazasından 221 Euro (7600 TL) değerinde Tom Ford marka parfüm çaldığı tespit edildi. Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hakem, olay yerinde hırsızlık yaptığını kabul etti.

Olaya ilişkin ilk bilgileri, Sırbistan merkezli Republika gazetesi okuyucularıyla paylaştı. Gazete, hakem Boltauzer ile iletişime geçtiğini ve "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Üzgünüm, konuşamam." yanıtını aldığını aktardı.

Gazetenin Boltauzer'e video görüntülerini göndermesine rağmen, herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.

MATT JANNING, BOLTAUZER HAKKINDA SERT KONUŞTU

Ünlü hakemin bu olayı sosyal medya da gündem oldu. Gelen yorumlar ise dikkat çekti. Özellikle eski Baskonia oyuncusu Matt Janning'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu adam yıllardır çalıyor! Euroleague'in birçok harika hakemi var ama bu adam en kötüsüydü ve nedenini görmek hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.