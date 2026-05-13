Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Eurovision'da İsrail protestosu: Soykırımı durdurun

Avusturya'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail protestoları damga vurdu. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmada sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, 'soykırımı durdurun' sloganlarıyla protesto edildi. Filistin bayrakları da açan göstericiler salondan çıkarıldı. İsrailli şarkıcı, cumartesi günü yapılacak büyük finale yükseldi.

Eurovision'da İsrail protestosu: Soykırımı durdurun
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 03:50

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali Avusturya'nın başkenti 'daki Wiener Stadthalle'de yapıldı. Yarışmaya protestosu damga vurdu.

70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali, İsrail'in temsilcisinin sahne aldığı sırada yapılan protestolarla gölgede kaldı.
Eurovision'un ilk yarı finali Viyana'da düzenlendi.
İsrail'in temsilcisi Noam Bettan sahneye çıktığında seyirciler tarafından protesto edildi ve salonda 'Soykırımı durdurun' sloganları atıldı.
Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.
Protestocular salondan zor kullanılarak çıkarıldı.
İsrail, ilk yarı finalde finale yükselen ülkeler arasında yer aldı.
Belçika ve Slovenya gibi bazı ülkeler, İsrail'in katılımına tepki göstererek Filistin konulu yayınlar yaptı veya alternatif etkinlikler düzenledi.
"SOYKIRIMI DURDURUN"

İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.

"Soykırımı durdurun" seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

PROTESTOCULAR SALONDAN ÇIKARILDI

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve “soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı.

öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı.

İSRAİL FİNALE YÜKSELDİ

Moldova, İsveç, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz, Gürcistan, Finlandiya, Karadağ, Estonya, İsrail, Belçika, Litvanya, San Marino, Polonya, Sırbistan yarı finalin ilk kısmında sahne aldı.

15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Polonya finale gitti. İsrail'i temsil eden Noam Bettan da finale yükseldi. Portekiz, Gürcistan, Karadağ, Estonya ve San Marino ise yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak.

İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK

Bu arada, İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) Filistin'in Sesleri" konulu yayın kapsamında Gazze'yi anlatan belgeseller gösterdi.

YARIŞMA KURALLARINA UYMAYAN İSRAİL'E UYARI

İsrail'i temsil eden şarkıcı Bettan, "İsrail'e 10 kez oy verin" şeklinde bir talimatın yer aldığı videolar yayımlamıştı.

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, 20 dakika içinde İsrail kamu yayın kuruluşu KAN heyetiyle iletişime geçerek videoların paylaşımını derhal durdurmalarını ve tüm platformlardan kaldırmalarını talep ettiklerini, kurumun da bu talebi yerine getirdiğini aktarmıştı.

Martin Green, "Bir sanatçıya veya şarkıya 10 kez oy verilmesi için doğrudan çağrı yapmak kurallarımıza ve yarışmanın ruhuna aykırıdır." ifadelerini kullanmıştı. Green, "KAN'a resmi bir uyarı mektubu gönderdik ve tüm tanıtım faaliyetlerini dikkatle izlemeye devam edecek ve gerektiğinde uygun önlemleri alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

5 ÜLKE BOYKOT ETTİ

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi olmuştu.

EBU, Aralık 2025'te yapılan genel kurul toplantısında İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını engellememişti. Bu kararın ardından birçok Avrupa ülkesinde boykot çağrıları yapılmıştı.

Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

