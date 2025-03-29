Ev, araba her şey onlardan! 16 milyon TL maaşla doktor arıyorlar

Avustralya’nın Queensland eyaletinin uzak bir kasabası olan 500 nüfuslu Julia Creek'teki tek doktorun ayrılığı sonrası yeni doktor arayışı başladı. En yakın büyükşehire arabayla 7 saat uzaklıkta olan kasabada yaşamayı kabul eden doktorun maaşı açıklandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı uzak bir kasabası olan Julia Creek'teki tek doktorunda ayrılmasının ardından yeni doktor arayışı başladı.

AP News haberine göre, kasabaya en yakın büyükşehir olan Townsville'ın bile arabayla 7 saatlik mesafede oluşunun, kasabada yaşama isteğini azalttığı dile getirildi.

Kasabadan ayrılan doktor Adam Louws, yerine gelecek olan doktorun "çok sakin bir yaşam temposu" şansı elde edeceğini söyledi.

KİRA ÖDEMEYECEK, EV VE ARABA TAHSİS EDİLECEK

2022 yılında Louws göreve gelmeden önce, kasabanın 15 yıldır daimi bir doktoru bulunmuyordu ve kasabaya kısa süreli doktor ziyaretleri gerçekleştiriliyordu.

Kasabada yaşamayı kabul eden doktorun maaşının 428 bin dolar (16 milyon TL) olacağı ifade edilirken, kira ödemeyeceği ve kendisine ev ile otomobil de tahsis edileceği duyuruldu.