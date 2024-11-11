Ev sahibini klozette piton yılanı karşıladı! Bir haftada 2 vaka: Erkek, dişisini aramaya geldi

11 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:59

Avustralya'nın Queensland eyaletinde insanların başı pitonlarla belada. Bir haftada iki ayrı evin klozetinden piton çıktı. Her iki olayda da şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Avustralya'da yılan sezonu erken açıldı. Queensland eyaletinde bir haftada 2 kez 'klozetten çıkan piton' vakası yaşandı. Genç bir kadın, evinin tuvaletini kullanmak için banyoya girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Klozette, genç kadını dev bir piton karşıladı. İhbar üzerine eve gelen ihbar avcıları, pitonun derisini dökmek için burayı tercih ettiğini söyledi ve dişi olduğu belirtilen yılan kısa sürede klozetin içerisinden çıkarıldı.

Genç kadının başına gelen olaydan sadece 2 gün sonra aynı eyalette başka bir evin klozetinden de piton çıktı.

Yılan avcıları, yeniden ihbar üzerine geldikleri evde bu kez klozetteki yılanın erkek olduğunu söyledi.

Avcılar, dişiyi aramak için klozete girmiş olabileceğini belirttiler. Dişi pitonun bıraktığı kokuların, yılanın bu yolu izlemesine sebep olmuş olabileceği ifade edildi.

AVUSTRALYA'DAKİ MAVİ YILAN YENİ DÖNEM İÇİN İŞARET

Geçtiğimiz günlerde Queensland'in Fraser Sahili'nde görülen bir mavi yılanın sezonun erken habercisi olduğu belirtildi. Son derece canlı renk tonlarına sahip mavi ağaç yılanı nehirde görüldü. Bir yılan avcısı, 20 yıllık kariyerinde sadece bir kere mavi ağaç yılanı gördüğünü söyledi.

Mathew Hampton, "Bu türün rengi siyahtan, altına, maviye kadar geniş bir yelpazede değişiyor. Fakat standart renkleri koyu renkli ve sarı karınlı oluyor... Mavi renk özellikle nadir görülüyor" dedi.

EVDE YILANLA KARŞILAŞIRSANIZ...

Hampton, yılan sezonunun bu yıl erken geldiğini, ekim ayında hatta eylül başlarında görülmemesi yılanların çıktığını söyledi. Yılan uzmanı bu durumun 'mevsim dışı bir hava değişimi' kaynaklı olduğunu belirtti. Hampton, "Kesinlikle yılanları daha erken uyanmış gibi görünüyor... Bu son on yılda deneyimlediklerimizin çok üzerinde. Gezegen uyarıda bulunurken ve iklim değişikliği yaşanırken, yılan mevsiminin her yıl biraz daha erken başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Mathew Hampton, Avustralyalıların evlerinde yılanlarla karşılaşabileceğini, bu durumda uzmanlarla iletişimde olmaları gerektiğini söyledi.